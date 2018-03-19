Финальный хоккейный турнир "Золотая шайба" стартует в Орше

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный хоккейный турнир "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе (игроки 2005-2006 годов рождения) стартует сегодня в Ледовом дворце Орши в дивизионе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей стадии соревнований примут участие восемь команд, которые прошли отборочные соревнования: "Вымпел" (Ивацевичский район Брестской области), "Двина" (Витебск), ХК "Гомель" (Центральный район), "Принеманские Ястребы" (Октябрьский район, Гродно), "Мираж-2" (Горки, Могилевская область), "Беркут" (Фрунзенский район, Минск), "Партизан" (Партизанский район, Минск), "Шахтер" (Солигорск).

В последние годы в младшей возрастной группе чаще побеждали минские команды. В 2014 году успеха добился "Партизан", год спустя - "Беркут" из Фрунзенского района, а в 2016 и 2017 годах побеждали "Грифоны" из Центрального района.

Решающие поединки в 2018 году состоятся в Орше 22 марта.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. С 2006 года в число организаторов соревнований входит Президентский спортивный клуб. Соревнования юных хоккеистов получили массовое развитие во всех районах Беларуси. В дивизионе А выступают команды районов и городов с крытыми катками, а в дивизионе В соревнуются коллективы, где таковых сооружений нет.

Организаторами соревнований выступают Министерство образования, Министерство спорта и туризма, ОО "БРСМ", Федерация хоккея Беларуси, Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-