Финн Ийво Нисканен выиграл олимпийскую лыжную гонку на 50 км

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Финн Ийво Нисканен выиграл лыжный марафон на Олимпиаде-2018, передает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию протяженностью 50 км новоиспеченный олимпийский чемпион преодолел за 2 ч 08 мин. 22,1 сек. Серебро завоевал российский спортсмен Александр Большунов, отставший от победителя на 18,7 сек. Борьбу за бронзовую медаль выиграл еще один россиянин - Андрей Ларьков, уступивший чемпиону 2 мин. 37,5 сек.
Единственный белорусский лыжник, выступавший в этой дисциплине, Михаил Семенов пришел к финишу 44-м, отстав от Нисканена на 14 мин. 29,1 сек.
Последний комплект олимпийских наград в лыжных гонках 25 февраля разыграют женщины, которым предстоит пройти 30 км.-0-
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