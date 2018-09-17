ФК "Динамо-Брест" должен "Неману" за переход Павла Савицкого почти $400 тыс. - АБФФ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" должен гродненскому "Неману" почти $400 тыс. за переход полузащитника Павла Савицкого. Такое решение принял сегодня комитет по статусу и переходам футболистов ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации.

Вопрос о компенсации брестской командой подготовки игрока в футбольном клубе "Неман" появился в ходе текущего сезона. Гродненский клуб настаивает на выплатах, так как Павел Савицкий является его воспитанником и на протяжении нескольких лет являлся лидером команды.

Комитет АБФФ принял решение обязать "Динамо-Брест" в течение 30 дней произвести все необходимые расчеты в размере $398 230. Как отметили в федерации, данное решение может быть обжаловано в Футбольном арбитраже либо по договоренности сторон в Спортивном третейском суде при общественном объединении "Белорусский республиканский союз юристов" до 27 сентября.

Брестское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Павла Савицкого в свой клуб в декабре 2017 года.-0-