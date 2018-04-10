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ФК "Динамо-Брест" открыл офис в Китае

Спорт 10.04.2018 | 15:14
Фото ФК "Динамо-Брест"
Фото ФК "Динамо-Брест"
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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" открыл офис в столице Китая Пекине, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова.

Клуб получил все необходимые разрешения в Министерстве коммерции Китая и начал активную работу по привлечению новых партнеров.

Как отметила Ольга Хижинкова, выход на спортивный рынок Китая футбольного клуба из Беларуси коммерчески оправдан. "Наша команда преследует четкие цели. У "Динамо-Брест" есть свое киберспортивное подразделение, и мы хотим получить местную аудиторию - киберспортивного болельщика. Еще одна цель - работа со спонсорами и привлечение рекламодателей. Китайские компании очень заинтересованы в присутствии в Европе, и мы рассчитываем на сотрудничество. Мы видим, что активность китайских компаний в Беларуси подкрепляется официальными договоренностями на высшем уровне, уже создана определенная инфраструктура для их присутствия в нашей стране", - рассказала пресс-секретарь клуба.-0-

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Теги
Брест, Китай, футбол, чемпионат Беларуси
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