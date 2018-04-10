ФК "Динамо-Брест" открыл офис в Китае

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" открыл офис в столице Китая Пекине, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь клуба Ольга Хижинкова.

Клуб получил все необходимые разрешения в Министерстве коммерции Китая и начал активную работу по привлечению новых партнеров.

Как отметила Ольга Хижинкова, выход на спортивный рынок Китая футбольного клуба из Беларуси коммерчески оправдан. "Наша команда преследует четкие цели. У "Динамо-Брест" есть свое киберспортивное подразделение, и мы хотим получить местную аудиторию - киберспортивного болельщика. Еще одна цель - работа со спонсорами и привлечение рекламодателей. Китайские компании очень заинтересованы в присутствии в Европе, и мы рассчитываем на сотрудничество. Мы видим, что активность китайских компаний в Беларуси подкрепляется официальными договоренностями на высшем уровне, уже создана определенная инфраструктура для их присутствия в нашей стране", - рассказала пресс-секретарь клуба.-0-