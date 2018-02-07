Флаг Беларуси поднят в Олимпийской деревне в Пхенчхане

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года состоялась сегодня в Олимпийской деревне в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НОК Беларуси.

Это символическое мероприятие провел мэр деревни Сеун Мин Рю. В церемонии приняли участие первый шеф белорусской миссии на Олимпийских играх, заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков, а также спортсмены и тренеры белорусской делегации.

"Церемония поднятия белорусского флага означает, что Олимпиада уже совсем близко. Сегодня мы собрались вместе, очень приятно видеть наших спортсменов, это объединяет. В столь торжественный момент атлеты ощущают поддержку всей страны", - рассказала биатлонистка Дарья Домрачева.

Один из самых опытных спортсменов в белорусской команде Сергей Долидович отметил, что на каждой Олимпиаде церемония поднятия флага в деревне для него волнительный момент. "Когда флаг страны поднимается на столь крупных состязаниях, для меня это всегда волнительный момент, испытываешь патриотические чувства, "мурашки" всегда по телу бегут, особенно когда все в такой торжественной обстановке", - подчеркнул он.

Успеха и удачных стартов в Пхенчхане пожелал белорусским олимпийцам член исполкома Международного олимпийского комитета, президент НОК Украины Сергей Бубка.

Традиционная церемония поднятия государственных флагов в Олимпийской деревне - одно из старейших и важнейших символических мероприятий на Играх. В нем принимают участие все члены спортивной делегации страны, в честь которой поднимается флаг. Церемония поднятия национальных флагов стран-участниц предшествует официальному открытию каждых Олимпийских игр и символизирует готовность олимпийцев страны к участию в Играх.

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. Беларусь будет представлена 32 спортсменами в шести видах спорта.-0-