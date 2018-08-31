Форвард Даниэль Корсо перешел на тренерскую работу в хоккейную школу БФСО "Динамо"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард Даниэль Корсо перешел на тренерскую работу в СДЮШОР БФСО "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды в КХЛ.

Нападающий стал известен белорусским болельщикам по выступлениям за минское "Динамо" в КХЛ, затем продолжил карьеру в европейских клубах, но в 2015-м вернулся в Беларусь и выступал за минскую "Юность".

Директор спортшколы "Динамо" Дмитрий Басков отметил, что приглашение Корсо в качестве тренера не случайно. " Он яркий представитель канадской школы хоккея, его игровой стиль отличает прежде всего отменное катание. Не скажу, что наши ребята явно проигрывают заокеанским сверстникам в этом элементе, но определенная разница все же заметна. Кроме того, учиться не зазорно, особенно у достойных представителей. Даниэль готов помочь в развитии белорусского хоккея. Он один из немногих натурализованных игроков, оставшийся жить в Беларуси. Уверен, что Корсо поможет нашей школе выйти на новый уровень и готовить качественную смену для "Динамо-Минск" и сборных всех возрастов", - рассказал Дмитрий Басков.-0-