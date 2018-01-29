Форвард Егор Шарангович не поможет сборной в играх с хоккеистами России и Канады

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского "Динамо" Егор Шарангович не сможет сыграть в составе национальной сборной в спаррингах с хоккеистами России и Канады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На сегодняшней тренировке сборной страны Егор получил травму пальца и выбыл из строя до 12 марта. С россиянами белорусские хоккеисты встретятся 30 января в Москве, а товарищеский поединок с олимпийской командой Канады пройдет 6 февраля в Риге.

Тем временем сегодня стало известно, что защитник Никита Устиненко покинул минское "Динамо". Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В нынешнем сезоне Устиненко провел 9 матчей в составе "зубров" в чемпионате КХЛ, отметившись двумя результативными передачами. Кроме того, он 27 сыграл в белорусской экстралиге за "Динамо-Молодечно", набрав в них 7 бомбардирских баллов (1 гол + 6 передач).-0-