ФОТОФАКТ: Церемония закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане

Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане посвящена новому поколению и стойкости духа человека.

Олимпийский флаг передан Пекину во время церемонии закрытия зимних Игр в Пхенчхане Столица Китая примет следующие зимние Олимпийские игры. В Пекине уже проходили летние главные старты четырехлетия, которые получились одними из самых удачных в организации.

На завершившихся XXIII Олимпийских играх в Республике Корея белорусские атлеты завоевали три награды. Счет медалям открыло блестящее победное выступление фристайлистки Анны Гуськовой в лыжной акробатике, серебряную награду в масс-старте завоевала биатлонистка Дарья Домрачева. Самым же ярким моментом Игр для белорусов стала победа женского биатлонного квартета в эстафете. Дарья Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой мира, а Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова впервые поднялись на верхнюю ступень олимпийского пьедестала

Фото Андрея Покумейко.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах