ФОТОФАКТ: Церемония закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане

Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане посвящена новому поколению и стойкости духа человека.
На завершившихся XXIII Олимпийских играх в Республике Корея белорусские атлеты завоевали три награды. Счет медалям открыло блестящее победное выступление фристайлистки Анны Гуськовой в лыжной акробатике, серебряную награду в масс-старте завоевала биатлонистка Дарья Домрачева. Самым же ярким моментом Игр для белорусов стала победа женского биатлонного квартета в эстафете. Дарья Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой мира, а Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова впервые поднялись на верхнюю ступень олимпийского пьедестала
Фото Андрея Покумейко.
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