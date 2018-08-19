ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусские грации завоевали семь наград на этапе КМ в Минске

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские грации завоевали семь наград на этапе Кубка мира в Минске, который завершился в спорткомплексе Falcon club, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее высокого результата добилась лидер команды Екатерина Галкина, которая завоевала золотую медаль в индивидуальных упражнениях с обручем - 19,750 балла. Белоруска опередила Александру Солдатову из России - 19,150 и украинку Владу Никольченко - 19,100. В активе Екатерины Галкиной также две бронзовые медали минского этапа Кубка мира: в индивидуальном многоборье и упражнении с лентой.

Другая представительница белорусской команды Анастасия Салос в упражнении с мячом завоевала серебряную награду, а с булавами - бронзу.

В групповых упражнениях белоруски Анна Гайдукевич, Лолита Мацкевич, Диана Мисюченко, Анастасия Рыбакова и Анна Швайба дважды становились третьими после исполнения композиции с пятью обручами, а также тремя мячами и двумя скакалками.

Этап Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике собрал в Минске более 200 гимнасток из 38 стран. Следующий этап Кубка мира пройдет с 24 по 26 августа в Казани. Главным же стартом сезона для белорусских гимнасток станет чемпионат мира, который с 10 по 16 сентября примет София.-0-

Фото Оксаны Манчук