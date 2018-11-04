ФОТОРЕПОРТАЖ: Чемпионат мира по панкратиону в Бобруйске

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске с 1 по 4 ноября проходит чемпионат мира по панкратиону.
Турнир проходит на семитысячной "Бобруйск-Арене" и собрал около 500 представителей из 17 стран мира, в числе которых и более 50 участников из Беларуси. Самые многочисленные команды традиционно представили Россия (около 200 участников), Украина, Беларусь и Казахстан.
Соревновательная программа включает как Панкратион "фулл контакт", практически не имеющий ограничений в бою, так и Панкратион традиционный или "лайт контакт".
Панкратион является возрожденным видом спорта. В современном панкратионе разрешается применять практически весь арсенал технических действий из других видов единоборств. Панкратион считается прародителем популярных нынче во всем мире ММА, и многие спортсмены успешно выступают в ведущих мировых организации.
Поединки по панкратиону проводят в специальной защите, установлены четкие правила борьбы, что делает их безопасными и позволяет заниматься данным видом спорта юношам и девушкам с раннего возраста.
Организаторами чемпионата мира по панкратиону выступают Международная организация "Объединенный мир борьбы" (UWW), Спортивное общественное объединение "Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств" при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Президентского спортивного клуба, Могилевского областного исполнительного комитета и Бобруйского городского исполнительного комитета.-0-
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