ФОТОРЕПОРТАЖ: Чемпионат по спортивному зимнему плаванию проходит в Минске

Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию "Минск Опен" и III этап Кубка мира IWSA World Cup стартовал 17 января в Минске.

Состязания пройдут по 21 января в акватории Свислочи в районе Дворца спорта, для участия в них зарегистрировались около 400 человек из 18 стран мира. За победу сражаются представители России, Польши, Германии, Чили, Англии, Израиля, Монголии, Казахстана и др.

Фото Оксаны Манчук.