ФОТОРЕПОРТАЖ: Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу в Могилеве

Во время соревнований

Четвертый, заключительный, этап открытого чемпионата Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Могилеве 18 августа. В соревнованиях участвуют 8 команд из Беларуси, России и Латвии.

Организаторами состязаний выступают Могилевская областная организационная структура ДОСААФ, ОО "Белорусская федерация пейнтбола", пейнтбольный клуб "Рубикон" города Могилева, Могилевский горисполком.

Фото Олега Фойницкого