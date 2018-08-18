ФОТОРЕПОРТАЖ: Чемпионат Беларуси по спортивному пейнтболу в Могилеве

Четвертый, заключительный, этап открытого чемпионата Беларуси по спортивному пейнтболу проходит в Могилеве 18 августа. В соревнованиях участвуют 8 команд из Беларуси, России и Латвии.
Организаторами состязаний выступают Могилевская областная организационная структура ДОСААФ, ОО "Белорусская федерация пейнтбола", пейнтбольный клуб "Рубикон" города Могилева, Могилевский горисполком.
Фото Олега Фойницкого
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