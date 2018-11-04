ФОТОРЕПОРТАЖ: Четвертый этап чемпионата Беларуси по эндуро "Four Seasons 2018"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском горнолыжном центре "Силичи" с 3 по 4 ноября проходил четвертый этап чемпионата Беларуси по эндуро "Four Seasons 2018".
Специально для проведения этих соревнований в горнолыжном центре построили эндуро-парк с трассами, насыщенными разнообразными препятствиями. Камни, корни, подъемы, спуски, броды и другие сложности, которые пришлось преодолевать участникам, обеспечили зрелищность и экстремальность гонок.
Эндуро - дисциплина мото- и велоспорта, агрессивный стиль езды по бездорожью и специализированным спортивным трассам с различными препятствиями. Для этой дисциплины используют соответствующую спортивную мотоциклетную и велосипедную технику.-0-
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