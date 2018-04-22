ФОТОРЕПОРТАЖ: "Экологический марафон-2018" в Гомеле

Межгосударственные легкоатлетические соревнования "Экологический марафон-2018" прошли в Гомеле 22 апреля. Мероприятие проводят уже во второй раз. Впервые "Экомарафон" был организован в прошлом году в Международный день Матери-Земли.

На старты вышли представители всех областей Беларуси, а также Украины, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Казахстана - всего более 3 тыс. спортсменов.

Фото Сергея Холодилина

Участник экомарафона из США Кенесс Курата

ама участника экомарафона, члена инклюзивной команды "Крылья ангелов" из Минска Ольга Стефняк

Участницы из Могилева, студентки Ольга Богомольная и Анастасия Давыдюк

Участница экомарафона из прокуратуры Гродненской области Александра Гуренко