ФОТОРЕПОРТАЖ: "Экологический марафон-2018" в Гомеле

Межгосударственные легкоатлетические соревнования "Экологический марафон-2018" прошли в Гомеле 22 апреля. Мероприятие проводят уже во второй раз. Впервые "Экомарафон" был организован в прошлом году в Международный день Матери-Земли.
На старты вышли представители всех областей Беларуси, а также Украины, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Казахстана - всего более 3 тыс. спортсменов.
Фото Сергея Холодилина
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