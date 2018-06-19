ФОТОРЕПОРТАЖ: Фан-зона на Октябрьской площади Минска открылась перед матчем ЧМ Россия - Египет

Площадка для болельщиков начала работу в 20.00, перед началом матча Россия - Египет, который начался в Санкт-Петербурге. Как пояснили организаторы, фан-зона рассчитана на 400 посадочных мест. Суммарная площадь экранов - 30 кв. м (один экран площадью 4х5 м и два экрана 2,5х2 м). Матчи чемпионата мира транслируются в прямом эфире.

Для болельщиков организован фудкорт: с первого дня работают четыре точки реализации еды и пива. Для фанатов предусмотрены и различные конкурсы. Фан-зона для болельщиков будет работать в течение всего периода проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.-0-

Фото Геннадия Жинкова