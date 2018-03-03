ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный этап "Снежного снайпера"

Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" проходит 3-4 марта на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - один из самых масштабных и успешных проектов клуба. С момента своего рождения в 2007 году эти соревнования заняли лидирующую позицию по массовости участия среди подобных турниров. Только в первом "Снежном снайпере" на старты вышли более 200 тыс. ребят со всех уголков Беларуси. В состязаниях участвуют юные любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

Юные спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: младшей (11-12 лет), средней (13-14 лет) и старшей (15-16 лет). Сначала они выходят на старты на школьных, районных и областных этапах "Снежного снайпера", а самые меткие и быстрые борются за награды в республиканском финале.

Фото Оксаны Манчук и Дениса Костюченко.

В спорткомплексе "Раубичи" состоялось открытие республиканских соревнований "Снежный снайпер" В первый день будут определены сильнейшие в спринте в трех возрастных группах (младшая, средняя и старшая), а 4 марта состоятся смешанные эстафеты.