ФОТОРЕПОРТАЖ: Игры первенства Республики Беларусь по мотоболу в Бобруйске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе стадиона УО "Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж" в г. Бобруйске с 7 по 9 сентября проходят игры среди команд группы "А", в возрастной категории юношей 14-18 лет, первенства Республики Беларусь по мотоболу.

В соревнованиях принимают участие 5 команд из Бобруйска, Минска, Новополоцка, Орши. По итогам соревнований 2 сильнейшие команды примут участие в 3-м этапе, который пройдет в Минске. Первенство проводится с целью укрепления здоровья молодежи, развития мотобола в Республике Беларусь и его дальнейшая популяризация, повышения уровня мастерства белорусских мотоболистов.

Организаторы соревнований ОО "Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта", Могилевская областная организационная структура ДОСААФ, Бобруйская объединенная организационная структура ДОСААФ при поддержке Бобруйского городского исполнительного комитета.-0-

Фото Олега Фойницкого