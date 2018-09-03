ФОТОРЕПОРТАЖ: Культурные мероприятия на III Всемирных играх кочевников

3 сентября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане в ущелье Кырчын во время III Всемирных игр кочевников проходят культурные мероприятия.
Тысячи гостей приехали в село Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области, чтобы окунуться в дух кочевой цивилизации.
На Кырчыне представлено более тысячи юрт. Построены этногородки каждой области и двух городов - Бишкека и Оша.
В церемонии открытия приняли участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.-0-
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