ФОТОРЕПОРТАЖ: Легкоатлетический забег Beauty run прошел в Минске

В Международный женский день Белорусская федерация легкой атлетики отметила праздник по-спортивному - самым женственным забегом Beauty Run, в котором более трех тысяч красавиц пробежали в центре города. Им предстояло преодолеть на выбор дистанцию 2 км или 5 км. Стартовали и финишировали участницы на проспекте Независимости.
Данное мероприятие - одна из составляющих кампании по борьбе с домашним насилием. Все участницы получили памятную медаль, цветы и свидетельство.
После финиша прошел конкурс на самый яркий образ среди девушек, пробежавших любую из предложенных дистанций в костюмах. Также были отмечены призами болельщики в номинации "Лучший плакат". Специальный приз - "Лучшая мужская поддержка". Он был вручен самому активному болельщику мужчине, который на протяжении забега поддерживал участниц.
Фото Геннадия Жинкова.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN