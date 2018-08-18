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Общество
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11:08
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10:50
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Международные соревнования по велоспорту на шоссе Europe Tour UCI "Кубок Минска"
Спорт
18.08.2018 | 15:08
Во время соревнований
Фото Геннадия Жинкова
Белорусская сборная
Председатель белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская
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Минск
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Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме
Онлайн-конференция
Павел Жуковский
15 августа
Что изменится в системе государственных закупок
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа
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Онлайн-конференция
Артем Юшкевич
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Либерализация условий ведения бизнеса в строительстве
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Ольга Королькова,
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Банкинг без банков. Анна Кот
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Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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