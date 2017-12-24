ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественский вертикальный забег прошел в Минске

Рождественский вертикальный забег по лестнице в жилом доме бизнес-класса "Парус" прошел в Минске 24 декабря.

Гонка была разделена на три этапа. На каждом из них участники боролись за выход в следующий круг. Финиш первого этапа находился на последней ступени 35-го этажа. Соревнования проводились по принципу выбывания, поэтому в каждый следующий этап выходила только группа сильнейших. Полуфиналистам впоследствии предстояло преодолеть еще 33 этажа, финалистам - 32. Таким образом, самые выносливые атлеты, которые приняли участие во всех трех этапах, условно поднялись на 100-й этаж.

Фото Егора Павлющика.