ФОТОРЕПОРТАЖ: Церемония открытия III Всемирных игр кочевников

3 сентября, Бактуу-Долоноту /БЕЛТА - Кабар/. На ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области 2 сентября состоялась церемония открытия третьих Всемирных игр кочевников.
Старт играм дал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. В церемонии открытия в качестве гостей приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и принц эмирата Фуджейра Мухаммед бин Хамад бин Мухаммед Аль-Шарки.
Церемония открытия сопровождалась театрализованным шоу. После состоялся парад спортсменов и творческих коллективов. В играх примут участие около 2 тыс. человек из 66 стран.-0-
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