ФОТОРЕПОРТАЖ: "Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен" провели третий матч финальной серии чемпионата Беларуси

"Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен" провели третий матч финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу в могилевском "Олимпийце". Финальная серия до трех побед началась двумя поединками в Минске, где столичный клуб дважды обыграл могилевчан. В первой домашней игре для могилевчан "Цмокi-Мiнск" также праздновали победу. Итоговый счет встречи в Могилеве 82:94.
"Цмокi-Мiнск" становятся чемпионами, а "Борисфен" получает серебряные медали. Это наивысшее достижение могилевской команды за свою историю.
Фото Галины Гаврилович, "Могилевские ведомости" - БЕЛТА.
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