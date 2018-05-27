ФОТОРЕПОРТАЖ: "Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен" провели третий матч финальной серии чемпионата Беларуси

"Цмокi-Мiнск" и могилевский "Борисфен" провели третий матч финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу в могилевском "Олимпийце". Финальная серия до трех побед началась двумя поединками в Минске, где столичный клуб дважды обыграл могилевчан. В первой домашней игре для могилевчан "Цмокi-Мiнск" также праздновали победу. Итоговый счет встречи в Могилеве 82:94.

"Цмокi-Мiнск" становятся чемпионами, а "Борисфен" получает серебряные медали. Это наивысшее достижение могилевской команды за свою историю.

Фото Галины Гаврилович, "Могилевские ведомости" - БЕЛТА.