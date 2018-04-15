ФОТОРЕПОРТАЖ: В Логойске закрыли зимний сезон

15 апреля в ГСОК "Логойск" провели закрытие зимнего сезона Californication 8.0. Закрытие по-калифорнийски это спуск с трамплина в наполненный водой бассейн. Креативность и мастерство каждого участника оценивалось компетентным жюри в пяти номинациях. Самые профессиональные лыжники и сноубордисты показали интересные трюки.
Фото Андрея Покумейко.
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