ФОТОРЕПОРТАЖ: В Логойске закрыли зимний сезон

15 апреля в ГСОК "Логойск" провели закрытие зимнего сезона Californication 8.0. Закрытие по-калифорнийски это спуск с трамплина в наполненный водой бассейн. Креативность и мастерство каждого участника оценивалось компетентным жюри в пяти номинациях. Самые профессиональные лыжники и сноубордисты показали интересные трюки.

Фото Андрея Покумейко.

Алла Цупер