ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка футбольной атрибутики в Бресте

На главной площади Бреста 8 июня под открытым небом разместилась выставка футбольной атрибутики. Среди экспонатов можно увидеть футболки легендарных игроков мира и Беларуси, мячи с автографами игроков и тренеров, фотографии и альбомы, шарфы фанатов легендарных клубов, сувениры чемпионатов мира и Европы разных годов середины XX и начала XXI веков. Экспонаты представлены из частной коллекции Георгия Дорбуашвили.
Фото Вадима Якубёнка
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