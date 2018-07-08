ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка футбольной атрибутики в Бресте

На главной площади Бреста 8 июня под открытым небом разместилась выставка футбольной атрибутики. Среди экспонатов можно увидеть футболки легендарных игроков мира и Беларуси, мячи с автографами игроков и тренеров, фотографии и альбомы, шарфы фанатов легендарных клубов, сувениры чемпионатов мира и Европы разных годов середины XX и начала XXI веков. Экспонаты представлены из частной коллекции Георгия Дорбуашвили.

Фото Вадима Якубёнка

Вадим Курделюк с сыновьями Давидом и Платоном

Георгий Дорбуашвили

Влад Панюков