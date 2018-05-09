ФОТОРЕПОРТАЖ: "Забег отважных" прошел в Минске

Более 1,4 тыс. участников вышли на старт "Забега отважных" (Brave Run) в Минске.

Организаторы в этом году вновь предложили непростую дистанцию: прохождение автомобильных покрышек, понтонную переправу, водные препятствия с утяжелением, отвесную стену и другие. На протяжении всего маршрута у любителей бега, гостей праздника была возможность окунуться в атмосферу военных лет.

Фото Оксаны Манчук