Фотовыставка о спортивных достижениях Беларуси открылась в Нью-Йорке

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Быть чемпионом: история великих побед", посвященная белорусскому спорту и вкладу страны в олимпийское движение, открылась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

В церемонии открытия экспозиции принял участие глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей.

Выставка организована в преддверии II Европейских игр, которые в следующем году пройдут в Минске. Поэтому на мероприятии также был дан старт масштабной международной презентации этого спортивного события.-0-

Фото из Twitter-аккаунта Постоянного представительства Республики Беларусь при ООН