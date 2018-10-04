Фотовыставка о спортивных достижениях Беларуси открылась в Нью-Йорке

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Быть чемпионом: история великих побед", посвященная белорусскому спорту и вкладу страны в олимпийское движение, открылась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
В церемонии открытия экспозиции принял участие глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей.
Выставка организована в преддверии II Европейских игр, которые в следующем году пройдут в Минске. Поэтому на мероприятии также был дан старт масштабной международной презентации этого спортивного события.-0-
Фото из Twitter-аккаунта Постоянного представительства Республики Беларусь при ООН
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