Француз Мартен Фуркад победил в спринте на заключительном этапе КМ по биатлону в Тюмени

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Француз Мартен Фуркад победил в спринте на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 10 км лидер общего зачета Кубка мира преодолел за 25 мин. 49,0 сек. (0+0). Второе место занял соотечественник Фуркада Симон Дестье - +33,2 сек. (0+0). Бронзовым призером стал шведский стреляющий лыжник Фредрик Линдстрем - + 33,5 сек. (0+0).

Ближайший преследователь Мартена Фуркада норвежец Йоханнес Тиннес Бё допустил два промаха при стрельбе лежа и финишировал лишь 14-м.

Лучшим из белорусов в прошедшей гонке стал Сергей Бочарников, который занял 30-е место - +2 мин.05,0 сек. (0+2). Максим Воробей финишировал 36-м - +2 мин. 15,6 сек. (1+0). Антон Смольский завершил выступление на 41-м месте - +2 мин. 27,8 сек. (1+1). Роман Елетнов - 64-й - + 3 мин. 23,1 сек. (1+4).

Девятый этап Кубка мира по биатлону продолжится 23 марта выступлением женщин в спринте. Старт в Тюмени состоится в 16.45. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию гонки.-0-

Фото Дениса Костюченко