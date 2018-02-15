Француз Волтье победил в Пхенчхане в сноуборд-кроссе

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Француз Поль Волтье победил в сноуборд-кроссе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале этого вида программы он опередил на финише австралийца Джаррида Хьюза, который занял второе место. Бронзовым призером зимних Игр стал испанец Реджино Эрнандес.

Соревнования в сноуборд-кроссе продолжатся 16 февраля у женщин. Наиболее успешно в сноубординге в Пхенчхане выступают атлеты из США, на счету которых в этом виде спорта в разных дисциплинах четыре золотые медали.-0-