Француз Волтье победил в Пхенчхане в сноуборд-кроссе

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Француз Поль Волтье победил в сноуборд-кроссе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале этого вида программы он опередил на финише австралийца Джаррида Хьюза, который занял второе место. Бронзовым призером зимних Игр стал испанец Реджино Эрнандес.
Соревнования в сноуборд-кроссе продолжатся 16 февраля у женщин. Наиболее успешно в сноубординге в Пхенчхане выступают атлеты из США, на счету которых в этом виде спорта в разных дисциплинах четыре золотые медали.-0-
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