Французская фристайлистка Перрин Лаффон выиграла золото в могуле на Олимпиаде-2018

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Французская фристайлистка Перрин Лаффон стала олимпийской чемпионкой Олимпиады-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня она стала победительницей соревнований по могулу с результатом 78,65 очка. Это первая награда французских спортсменов на Играх в Пхенчхане. Второе место заняла канадская спортсменка Жюстин Дюфур-Лапуант (78,56), бронзовая медаль у представительницы Казахстана Юлии Галышевой (77,40).
Представители Беларуси в этом виде программы не выступали.-0-
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