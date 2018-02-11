Французская фристайлистка Перрин Лаффон выиграла золото в могуле на Олимпиаде-2018

11 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Французская фристайлистка Перрин Лаффон стала олимпийской чемпионкой Олимпиады-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня она стала победительницей соревнований по могулу с результатом 78,65 очка. Это первая награда французских спортсменов на Играх в Пхенчхане. Второе место заняла канадская спортсменка Жюстин Дюфур-Лапуант (78,56), бронзовая медаль у представительницы Казахстана Юлии Галышевой (77,40).

Жюстин Дюфур-Лапуант, Перрин Лаффон и Юлия Галышева. Фото МОК

Представители Беларуси в этом виде программы не выступали.-0-