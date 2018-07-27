Французские баскетболистки вышли в полуфинал юниорского чемпионата мира в Минске

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира среди девушек до 17 лет в Минске сегодня определяются четыре команды, которые продолжат борьбу за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Вслед за командой Австралии, которая в первом четвертьфинале победила сборную Италии (64:46), в полуфинал вышли французские баскетболистки, обыгравшие команду Латвии со счетом 67:43.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.32 BYN
|2.315 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9922 BYN
|1.988 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.1638 BYN
|3.151 BYN
|3.162 BYN