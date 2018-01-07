Французские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира, белоруски 15-е

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА. Биатлонистки женской сборной Франции выиграли эстафетную гонку 4х6 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницы прошли дистанцию за 1 ч. 12 мин. 42 сек. Второе место у биатлонисток Германии, отставших на 32,4 сек., третьими финишировали шведки (+48,2 сек.).

Сборная Германии

Сборная Швеции

За команду Беларуси выступали Надежда Скардино, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева. После двух этапов они были девятыми, а затем случился полный провал на стрельбище, и в итоге белоруски оказались 15-ми.

Надежда Скардино

Надежда Писарева

Динара Алимбекова

Дарья Домрачева

Четвертый кубковый этап завершится мужской эстафетой 4х7,5 км. В составе белорусской команды Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елётнов.-0-

Фото Дениса Костюченко