Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель прошел дистанцию 12,5 км за 31 мин. 31,6 сек. при двух промахах на четырех огневых рубежах. Вслед за лидером сезона вторым финишировал итальянский спортсмен Лукас Хофер (+18,1 сек.; 1), третье место занял норвежец Йоханнес Бё (+32,5 сек.; 4).

Лучшим из трех белорусских стреляющих лыжников стал Сергей Бочарников, занявший 42-е место (+3 мин. 21,8 сек.; 4). Роман Елетнов финишировал 52-м (+5 мин. 02,7 сек.; 5), Антон Смольский занял 53-е место (+5 мин. 03,1 сек.; 3).

В заключительный день 8-го кубкового этапа в Холменколлене, 18 марта, состоятся женская гонка преследования на 10 км и мужская эстафета 4х7,5 км.-0-

Фото Дениса Костюченко