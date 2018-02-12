Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на ОИ, белорусы далеко от пьедестала

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал олимпийским чемпионом в гонке преследования, белорусы оказались далеки от пьедестала почета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неудачного выступления в спринтерской гонке лидер мирового сезона блестяще провел пасьют, пройдя 12,5 км за 32 мин. 51,7 сек. при одном промахе на четырех огневых рубежах. Серебряным призером неожиданно стал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, отставший от чемпиона на 12 сек. при одном промахе, обладателем бронзы оказался немец Бенедикт Долль (+15,1 сек.; 1).

Мартен Фуркад

Себастьян Самуэльссон

Бенедикт Долль

Из тройки белорусских стреляющих лыжников лучший результат у Антона Смольского, который занял 33-е место (+3 мин. 52,4 сек.; 3). Владимир Чепелин финишировал 36-м (+4 мин. 12,9 сек.; 6), Сергей Бочарников оказался на 37-й итоговой позиции (+4 мин. 23, 9 сек.; 6).

Антон Смольский (№35)

Владимир Чепелин (№34)

Сергей Бочарников

Антон Смольский

Сергей Бочарников

Следующие медали на биатлонном стадионе будут разыграны 14 февраля, когда женщины выйдут на индивидуальную гонку протяженностью 15 км.-0-

Фото Андрея Покумейко.