Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл масс-старт на ОИ

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Титулованный французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем мужской гонки с масс-старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Несмотря на два промаха при первом и заключительном заходах на стрельбище, Фуркад был в числе главных фаворитов соревнований, что подтвердил на деле. Впрочем, легкой прогулки к четвертой в карьере золотой награде главных стартов четырехлетия у француза не получилось. Серьезную борьбу ему навязал немецкий биатлонист Симон Шемпп, в пассиве которого был лишь один промах при стрельбе.

Мартен Фуркад

Симон Шемпп

Судьба золота решилась непосредственно у финишной черты. Фуркад опередил конкурента буквально на какие-то сантиметры и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Дважды он поднимался на высшую ступень пьедестала Игр-2014 в Сочи и теперь повторил это достижение в Пхенчхане. Здесь он также выиграл гонку преследования.

Мартен Фуркад и Симон Шемпп

Симон Шемпп и Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Арнд Пайффер и Симон Шемпп

Третье место в сегодняшних соревнованиях при двух ошибках на стрельбище занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+11,2 сек.).

Симон Шемпп, Мартен Фуркад и Эмиль Хегле Свендсен

Мартен Фуркад

Симон Шемпп, Мартен Фуркад и Эмиль Хегле Свендсен

Белорусских биатлонистов в числе 30 участников масс-старта не было.

Следующий вид биатлонной программы Олимпиады-2018 - смешанная эстафета 2х6 км+2х7,5 км, которая пройдет 20 февраля.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.