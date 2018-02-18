Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл масс-старт на ОИ

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Титулованный французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем мужской гонки с масс-старта на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Несмотря на два промаха при первом и заключительном заходах на стрельбище, Фуркад был в числе главных фаворитов соревнований, что подтвердил на деле. Впрочем, легкой прогулки к четвертой в карьере золотой награде главных стартов четырехлетия у француза не получилось. Серьезную борьбу ему навязал немецкий биатлонист Симон Шемпп, в пассиве которого был лишь один промах при стрельбе.
Судьба золота решилась непосредственно у финишной черты. Фуркад опередил конкурента буквально на какие-то сантиметры и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Дважды он поднимался на высшую ступень пьедестала Игр-2014 в Сочи и теперь повторил это достижение в Пхенчхане. Здесь он также выиграл гонку преследования.
Третье место в сегодняшних соревнованиях при двух ошибках на стрельбище занял норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+11,2 сек.).
Белорусских биатлонистов в числе 30 участников масс-старта не было.
Следующий вид биатлонной программы Олимпиады-2018 - смешанная эстафета 2х6 км+2х7,5 км, которая пройдет 20 февраля.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4557 BYN
|2.45 BYN
|2.459 BYN
|USD
|1.96 BYN
|1.958 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4788 BYN
|3.461 BYN
|3.484 BYN