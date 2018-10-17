Французы обыграли футболистов Германии, Гибралтар одержал вторую победу в Лиге наций

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА. Чемпионы мира футболисты сборной Франции одержали вторую викторию в Лиге наций, обыграв на своем поле команду Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На перерыв команда Дидье Дешама ушла, проигрывая 0:1 после пенальти, реализованного Тони Кроосом на 14-й минуте игры. Во второй половине встречи французы заиграли острее и их лидер Антуан Гризманн дважды поразил ворота Мануэля Нойера. На 62-й минуте он восстановил равновесие, а за 10 минут до финального свистка забил победный гол с пенальти - 2:1. Благодаря этому успеху французы закрепились на первой позиции в группе 1 лиги А: Франция - 7 очков (3 матча), Нидерланды - 3 (2), Германия - 1 (3). Голландцы в товарищеском матче сыграли вничью с бельгийцами - 1:1.

Футболисты Украины выиграли третий матч подряд, взяв верх на своем поле над чехами - 2:1. Подопечные Андрея Шевченко обеспечили себе первое место в группе 1 лиги В: Украина - 9 (3), Чехия - 3 (3), Словакия - 0 (2).

В лиге D вторую викторию кряду одержала скромная сборная Гибралтара, которая после сенсационного выигрыша в гостях у команды Армении (1:0) обыграла на своем поле Лихтенштейн со счетом 2:1. Армянские футболисты разгромили у себя дома македонцев - 4:0. Положение команд в группе 4 после 4 туров: Македония - 9, Армения - 6, Гибралтар - 6, Лихтенштейн - 3.

Победное шествие продолжила и команда Грузии, разгромившая в гостях футболистов Латвии - 3:0. Положение команд в группе 1 после 4 игровых дней: Грузия - 12, Казахстан - 5, Латвия - 2, Андорра - 2.

В Джидде (Саудовская Аравия) в товарищеском поединке южноамериканских грандов бразильцы вырвали победу у аргентинцев на 3-й компенсированной минуте второго тайма благодаря голу Жоао Миранды - 1:0.-0-