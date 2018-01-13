Французы одолели норвежцев, исландцы - шведов, хорваты разгромили сербов на ЧЕ по гандболу

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Франции с трудом победили команду Норвегии на чемпионате Европы в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй поединок предварительной группы В, как и стартовый матч беларусов и австрийцев, получился очень напряженным и завершился с разницей всего в один гол. Действующие чемпионы планеты французы после первого тайма уступали обладателям серебра норвежцам 15:17, но во второй половине переломили ход встречи и вырвали победу со счетом 32:31. Что касается стартовой игры белорусской дружины, то она постоянно была впереди, но создать большого отрыва от соперников подопечным Юрия Шевцова не удалось - итоговый результат 27:26. Самым результативным в составе победителей стал Владисав Кулеш, забросивший 7 мячей. Кроме него ворота австрийцев поражали: Борис Пуховский - 5, Денис Рутенко, Андрей Юринок - по 4, Сергей Шилович, Артем Королек, Глеб Гарбуз - по 2, Артур Карвацкий - 1. В воскресенье, 14 января, белорусы сыграют с норвежцами, а французы будут соперничать с австрийской командой.

В предварительной группе А хозяева континентального первенства хорватские гандболисты разгромили сербов со счетом 32:22, сборная Исландии переиграла команду Швеции - 26:24.

Сегодня стартовые встречи состоятся еще в двух группах:

С - Германия - Черногория, Македония - Словения;

D - Чехия - Испания, Дания - Венгрия.

Во второй групповой этап выйдут по 3 лучшие дружины из четырех предварительных квартетов.-0-