Фристайлист из США Уайз стал двукратным олимпийским чемпионом в хафпайпе

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Фристайлист из США Дэвид Уайз стал двукратным олимпийским чемпионом в хафпайпе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе соревнований в Пхенчхане в третьей попытке американец получил от судей 97,20 балла и занял первое место. На второй строке итогового протокола расположился его соотечественник Алекс Феррейра - 96,40 балла. Новозеландец Нико Портеус стал третьим - 94,80.
Дэвид Уайз завоевал вторую золотую медаль в хафпайпе. В 2014 году он победил на олимпийских соревнованиях в Сочи. Фристайлист принес седьмую золотую награду Игр в Пхенчхане сборной США, которая в медальном зачете располагается на четвертой позиции.-0-
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