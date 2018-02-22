Фристайлист из США Уайз стал двукратным олимпийским чемпионом в хафпайпе

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Фристайлист из США Дэвид Уайз стал двукратным олимпийским чемпионом в хафпайпе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе соревнований в Пхенчхане в третьей попытке американец получил от судей 97,20 балла и занял первое место. На второй строке итогового протокола расположился его соотечественник Алекс Феррейра - 96,40 балла. Новозеландец Нико Портеус стал третьим - 94,80.

Дэвид Уайз. Фото Getty Images

Алекс Феррейра. Фото Getty Images

Нико Портеус. Фото Getty Images

Дэвид Уайз завоевал вторую золотую медаль в хафпайпе. В 2014 году он победил на олимпийских соревнованиях в Сочи. Фристайлист принес седьмую золотую награду Игр в Пхенчхане сборной США, которая в медальном зачете располагается на четвертой позиции.-0-

Алекс Феррейра, Дэвид Уайз, Нико Портеус. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Дэвид Уайз с сыном. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Один из сыновей Дэвида Уайза. Фото Синьхуа - БЕЛТА