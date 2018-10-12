Футболисты Беларуси победили Люксембург в Лиге наций

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси победили команду Люксембурга со счетом 1:0 в домашнем матче 3-го тура Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина встречи на поле минского стадиона "Динамо" прошла при небольшом преимуществе белорусов. Результатом этого стал гол Антона Сароки, который открыл счет на 43-й минуте игры. После перерыва гости заиграли гораздо активнее, заставив хозяев обороняться, но результат не изменился.
В другом матче группы 2 футболисты Молдовы принимали в Кишиневе команду Сан-Марино и победили со счетом 2:0.
Турнирное положение после 3-х игровых дней: Беларусь - 7 очков, Люксембург - 6, Молдова - 4, Сан-Марино - 0.
В понедельник, 15 октября белорусские футболисты в Минске примут гостей из Молдовы, а команда Люксембурга сыграет на своем поле со сборной Сан-Марино.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.457 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.123 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.21 BYN
|3.227 BYN