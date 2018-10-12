Футболисты Беларуси победили Люксембург в Лиге наций

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси победили команду Люксембурга со счетом 1:0 в домашнем матче 3-го тура Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина встречи на поле минского стадиона "Динамо" прошла при небольшом преимуществе белорусов. Результатом этого стал гол Антона Сароки, который открыл счет на 43-й минуте игры. После перерыва гости заиграли гораздо активнее, заставив хозяев обороняться, но результат не изменился.

В другом матче группы 2 футболисты Молдовы принимали в Кишиневе команду Сан-Марино и победили со счетом 2:0.

Турнирное положение после 3-х игровых дней: Беларусь - 7 очков, Люксембург - 6, Молдова - 4, Сан-Марино - 0.

В понедельник, 15 октября белорусские футболисты в Минске примут гостей из Молдовы, а команда Люксембурга сыграет на своем поле со сборной Сан-Марино.-0-