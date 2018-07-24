Футболистка минской команды "Зорка-БДУ" Юлия Борисенко утонула во время отдыха

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистка минской команды "Зорка-БДУ" и национальной сборной Беларуси Юлия Борисенко трагически ушла из жизни, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации футбола.
Спортсменка вместе с друзьями 22 июля отдыхала на водоеме. После купания ее не оказалось среди подруг. Тело 28-летней спортсменки было обнаружено в водоеме на следующий день.
За время игровой карьеры Юлия Борисенко становилась чемпионкой, трижды выигрывала Суперкубок и дважды Кубок Беларуси. Выступая в составе "Рязани", она была обладательницей Кубка и Суперкубка России.-0-
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