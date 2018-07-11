Футболисты Англии и Хорватии сыграют в Москве во втором полуфинале ЧМ

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Англии и Хорватии сыграют сегодня в Москве во втором полуфинале чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на самой большой арене турнира - "Лужники" - начнется в 21.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию матча.

На пути к 1/2 финала сборная Англии уверенно переиграла Швецию - 2:0. Команда Хорватии в серии пенальти была сильнее россиян - 4:3 (2:2 - основное и дополнительное время встречи).

Балканская дружина под руководством Златко Далича во второй раз в своей истории сыграет в полуфинале чемпионата мира. Впервые хорваты достигли 1/2 финала в 1998 году, уступив на этой стадии Франции (1:2), в матче за бронзовые награды они были сильнее Нидерландов (2:1).

Игроки и тренеры сборной Англии не скрывают, что их цель финал чемпионата мира в России. Команда с Туманного Альбиона лишь однажды побеждала на мировом форуме - на домашнем турнире в 1966 году.

Первый финалист футбольного чемпионата-2018 определился 10 июля в Санкт-Петербурге, где Франция была сильнее Бельгии со счетом 1:0. "Трехцветные" в третий раз в своей истории сыграют в решающем матче турнира. В 1998 году французы выиграли у Бразилии, а в 2006 уступили Италии, которая на нынешний мундиаль не квалифицировалась.-0-