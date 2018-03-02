Футболисты "Анжи" и "Рубина" сыграли вничью в первом матче 21-го тура чемпионата России

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В российской футбольной премьер-лиге сегодня открылась вторая часть соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 21-го тура махачкалинский "Анжи" под началом белорусского тренера Вадима Скрипченко принимал казанский "Рубин" и за минуту до финального свистка проигрывал 0:1. Однако в компенсированное арбитром время, едва выйдя на замену, аргентинский легионер Хуан Лескано сравнял счет - 1:1. Набрав 20-е очко, "Анжи" поднялся на 14-е место в турнирной таблице российского первенства, в котором участвуют 16 команд.

В субботу, 3 марта, московский ЦСКА, который тренирует белорус Виктор Гончаренко, на своей арене сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. Центральным поединком 21-го тура станет встреча лидера московского "Локомотива" с действующим чемпионом "Спартаком", который идет третьим. Питерский "Зенит", занимающий вторую позицию, завтра примет гостей из пермского "Амкара", в составе которого играют белорусские легионеры Михаил Сиваков и Сергей Баланович. Пермская команда занимает 13-е место, набрав 21 очко.-0-