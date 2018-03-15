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Футболисты "Барселоны" стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов

Спорт 15.03.2018 | 00:40
Лионель Месси. Фото из соцсетей
Лионель Месси. Фото из соцсетей

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последними участниками четвертьфинала Лиги чемпионов стали футболисты испанской "Барселоны", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке 1/8 финала лидер испанского чемпионата принимал на поле своего стадиона "Камп Ноу" лондонский "Челси" и уже на 3-й минуте Лионель Месси открыл счет. Хозяева продолжали атаковать и вскоре лидер "Барсы" отдал великолепную передачу Усману Дембеле, который удвоил результат. Начало второго тайма прошло при атаках гостей, мяч не попал в ворота хозяев. Зато в одной из острых контратак Месси забил еще один мяч, который стал его юбилейным, сотым голом в Лиге чемпионов. Барселонцы победили 3:0 и вышли в восьмерку лучших клубов ЛЧ. В первом матче в британской столице соперники разошлись миром - 1:1.

Ранее в четвертьфинальную стадию чемпионской Лиги прошли испанские "Реал", "Севилья", итальянские "Ювентус", "Рома", английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и немецкая "Бавария".

Вечером 15 марта определятся четвертьфиналисты второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-

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Лига чемпионов, мужчины, футбол
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