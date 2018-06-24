Футболисты БАТЭ и "Шахтера" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Беларуси

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси его лидеры футболисты БАТЭ сыграли вничью с солигорским "Шахтером", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра на поле "Борисов-Арены" была очень упорной, оба соперника имели немало возможностей забить гол, но мяч так и не побывал в воротах - 0:0.

Минское "Динамо", занимающее второе место, одержало гостевую викторию над "Слуцком" - 1:0. Победный гол на 63-й минуте игры забил хорватский полузащитник минчан Нино Галович.

Результаты других встреч 13-го тура: "Днепр" (Могилев) - "Торпедо" (Минск) - 1:2, "Смолевичи" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Минск" - "Гомель" - 0:2.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 32 очка (13 матчей), "Динамо" (Минск) - 28 (13), "Шахтер" - 25 (13), "Витебск" - 24 (12).-0-