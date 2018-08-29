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Футболисты БАТЭ не пробились в групповой этап ЛЧ и продолжат еврокубковый сезон в группе ЛЕ

Спорт 29.08.2018 | 23:52

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в двух встречах плей-офф голландскому ПСВ - 2:3 (дома) и 0:3 (в гостях). Борисовчане продолжат еврокубковый сезон в группе Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После домашнего поражения чемпионы Беларуси в гостях сразу пошли вперед, но успеха не добились. Вскоре игра выравнялась, и на 14-й минуте Стевен Бергвейн вывел ПСВ вперед. Хозяева продолжали контролировать ход игры, и на 36-й минуте Люк де Йонг удвоил результат. Во второй половине матча борисовчане попытались сыграть в атакующий футбол, но на 62-й минуте пропустили контрвыпад, и Ирвинг Лосано сделал счет 3:0.

Таким образом, футболисты ПСВ вскоре выступят в групповом этапе главного континентального турнира - Лиге чемпионов, а подопечные Алексея Баги сыграют в группе Лиги Европы. Жеребьевка групп ЛЧ состоится 30 августа, Лиги Европы — 31 августа в Монако.-0-

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Лига Европы, соревнования, спорт, футбол
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