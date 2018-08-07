Футболисты БАТЭ одержали гостевую победу над "Карабахом" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ одержали победу над "Карабахом" со счетом 1:0 в выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова белорусская команда тактически грамотно провела встречу с равным по силам соперником. В первом тайме клуб из Азербайджана чаще контролировал мяч, однако подопечные Алексея Баги удачно контратаковали. На 29-й минуте отличный шанс забить мяч упустил форвард БАТЭ Николай Сигневич, который с острого угла, находясь в пределах штрафной площади "Карабаха", пробил немного выше перекладины. Однако еще до перерыва БАТЭ открыл счет. На 36-й минуте Станислав Драгун отдал точную передачу на ход Николаю Сигневичу, который прошел по правому флангу и сделал навес в штрафную площадь. Передачу партнера точным ударом головой замкнул Драгун - 1:0.

После отдыха футболисты БАТЭ несколько раз опасно угрожали воротам "Карабаха", но отличиться вторым голом не сумели. Хозяева поля пытались перехватить инициативу, однако уверенно действовал голкипер белорусов Денис Щербицкий.

Ответный матч квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ - "Карабах" состоится в "Борисов-Арене" 14 августа. Победитель этого противостояния в плей-офф квалификации Лиги чемпионов за выход в групповую стадию турнира сыграет с голландским ПСВ из Эйндховена.-0-