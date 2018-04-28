Футболисты БАТЭ одержали пятую победу подряд в чемпионате Беларуси

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси борисовский БАТЭ одержал пятую победу подряд в матчах 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионы на поле "Борисов-Арены" сегодня переиграли гостей из "Слуцка" со счетом 3:1. У борисовчан дважды отличился Николай Сигневич, еще один мяч забил Максим Скавыш. В составе проигравших гол в активе Евгения Шикавки, который с четырьмя мячами возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего первенства.
Первую викторию одержал сегодня солигорский "Шахтер", одолевший у себя дома минское "Торпедо" с минимальным счетом 1:0. Победный мяч на 73-й минуте забил Денис Лаптев.
Также впервые выиграли футболисты "Ислочи", которые в гостях были сильнее "Гомеля" - 2:1. "Минск" и брестское "Динамо" сыграли вничью - 3:3.
Позже гродненский "Неман" примет у себя дома минское "Динамо", а столичный "Луч" сыграет на своем поле с могилевским "Днепром".
Завершится 5-й тур двумя воскресными матчами: "Смолевичи" - "Витебск", "Городея" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).
Положение в группе лидеров сейчас таково: БАТЭ - 15 очков (5 матчей), "Динамо" (Минск) - 10 (4), "Слуцк" - 8 (5), "Днепр" - 8 (4).-0-
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