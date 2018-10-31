Футболисты БАТЭ победили брестское "Динамо" в чемпионате Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержал волевую победу над брестским "Динамо" в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Бресте против местного "Динамо", борисовчане пропустили мяч на 14-й минуте после точного удара лучшего снайпера чемпионата Павла Савицкого, для которого это уже 13-й гол. До перерыва хозяева имели еще несколько возможностей отличиться, но не смогли увеличить свое превосхдство. Во втором тайме борисовчане сразу пошли вперед, и на 48-й минуте Егор Филипенко сравнял счет. Брестчане много атаковали, но выровнять положение им не удалось, благодаря отличной игре голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого. Зато гости отлично использовали свои шансы - на 87-й минуте Максим Скавыш забил второй мяч в ворота Александра Гутора, а на 4-й компенсированной минуте последнюю точку поставил Игорь Стасевич - 3:1 в пользу действуюших чемпионов.

Сегодня состоялись еще два перенесенных поединка. В первом из них солигорский "Шахтер" принимал гостей из "Витебска" и победил со счетом 2:1, в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" разошлось миром с гостями из минского "Динамо" - 0:0.

Положение в лидирующей группе после 26 туров таково: БАТЭ - 66 очков, "Шахтер" - 54, "Витебск" - 53, "Динамо" (Минск) - 51, "Торпедо-БелАЗ" - 47, "Динамо" (Брест) - 45.-0-