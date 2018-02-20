Футболисты БАТЭ прибыли на второй турецкий сбор, в их планах 3 спарринга

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ прибыли в турецкий Белек, где проведут второй учебно-тренировочный сбор, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Под началом Олега Дулуба к новому сезону готовятся 24 футболиста, среди которых сербский полузащитник Слободан Симович. В последнее время он выступал в казахстанском "Актобе", а до этого три сезона (2012-2014) играл в составе минского "Динамо". На нынешнем сборе в игровой программе борисовчан три контрольных матча: 23 февраля с казахстанским "Кайратом" из Алматы, 27 февраля с российским "Арсеналом" из Тулы. Соперник по заключительному спаррингу, который намечен на 2 марта, пока не определен. Домой чемпионы Беларуси вернутся 3 марта и будут готовиться к первому официальному матчу нового сезона - встрече за Суперкубок Беларуси против обладателя Кубка брестского "Динамо". Она состоится 10 марта на полке ФК "Минск".

Соперник БАТЭ по предстоящему поединку за Суперкубок пока готовится в Бресте, 22 февраля отправится на тренировочный сбор в Испанию. Там команда чешского специалиста Радослава Латала проведет три товарищеских поединка. В соперниках "Динамо" два норвежских клуба - "Русенборг" и "Молде", а также исландский "Хабнафьордур". Домой брестчане планируют вернуться 4 марта.

Вице-чемпионы страны футболисты минского "Динамо" вернулись на родину после первого сбора в Турции. В заключительном спарринге подопечные Сергея Гуренко сыграли вничью с московским "Динамо" - 2:2. На перерыв минчане ушли, проигрывая 0:2, но во второй половине игры Урош Николич и Роман Бегунов восстановили равновесие в счете. В субботу, 24 февраля, динамовцы проведут в Минске контрольный матч с могилевским "Днепром", а 26 февраля вновь возьмут курс на Турцию, где будут тренироваться до 12 марта.-0-